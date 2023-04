Messe de la St Ursin des Roses Lieu-dit Chaume des Petites Croix, 10 juin 2023, Serruelles.

Ce rendez-vous annuel vous fera découvrir ce trésor caché dans la campagne berrichonne. Messe de la St Ursin des roses, célébrée par l’Abbé Hervé Benoit à 10h30, suivie d’un verre de l’amitié..

Samedi 2023-06-10 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Lieu-dit Chaume des Petites Croix

Serruelles 18190 Cher Centre-Val de Loire



This annual meeting will make you discover this treasure hidden in the Berrichonne countryside. Mass of St Ursin des roses, celebrated by the Abbé Hervé Benoit at 10:30 am, followed by a glass of friendship.

Este acontecimiento anual le permitirá descubrir este tesoro escondido en la campiña de Berrichonne. Misa de St Ursin des roses, celebrada por el abate Hervé Benoit a las 10:30 h, seguida de una copa amistosa.

Bei diesem jährlichen Treffen werden Sie diesen versteckten Schatz in der Landschaft von Berry entdecken. Messe zu St Ursin des roses, zelebriert von Abbé Hervé Benoit um 10:30 Uhr, gefolgt von einem Glas der Freundschaft.

