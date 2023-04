Concert par Fred Daubert à la Chapelle des Roses à Serruelles Lieu-dit Chaume des Petites Croix, 10 juin 2023, Serruelles.

Dans cette jolie chapelle cachée en pleine campagne, profitez d’un concert exclusif donné par Fred Daubert, auteur, compositeur et interprète originaire du Berry. Une occasion à ne pas manquer pour découvrir ce petit patrimoine religieux à Serruelles..

Samedi 2023-06-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Lieu-dit Chaume des Petites Croix

Serruelles 18190 Cher Centre-Val de Loire



In this beautiful chapel hidden in the countryside, enjoy an exclusive concert given by Fred Daubert, author, composer and performer from Berry. An opportunity not to be missed to discover this small religious heritage in Serruelles.

En esta bonita capilla escondida en el campo, disfrute de un concierto exclusivo ofrecido por Fred Daubert, autor, compositor e intérprete de Berry. Una oportunidad que no debe perderse para descubrir este pequeño patrimonio religioso de Serruelles.

Genießen Sie in dieser hübschen, auf dem Land versteckten Kapelle ein exklusives Konzert von Fred Daubert, einem aus dem Berry stammenden Autor, Komponisten und Interpreten. Eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten, um dieses kleine religiöse Erbe in Serruelles zu entdecken.

Mise à jour le 2023-04-11 par OT LIGNIERES