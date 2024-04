Serr’Party #10 chez David Roulleau & Pauline Cabaret Rostrenen, samedi 25 mai 2024.

Serr’Party #10 chez David Roulleau & Pauline Cabaret Rostrenen Côtes-d’Armor

C’est reparti pour la Serr’Party !

Édition anniversaire, la Serr’ Party #10 revient à la Ferme de Kerioñvar’ch, au milieu des serres maraîchères. Un événement incontournable et un concept original dans le Kreiz-Breizh.

Rendez-vous le 25 mai pour une une journée de rencontre gourmande avec des paysans·nes et artisans·nes de KBTP, une dégustation de vins, un bon repas cuisiné avec les légumes de la ferme et bien sûr : une soirée de concerts, de bal et de fest-noz !

15h : 1ère rencontre gourmande de KBTP

17h : Visite de la ferme

18h : Dégustation de vins avec Tizh

18h : Concerts Garenne / Bosc

21h : Bal & Fest-Noz sur plancher : Collectif La Crue / Segal

Entrée à prix libre

Restauration de 19h à 21h

À la ferme de Kerioñvarc’h.

Org. Les Musiques Têtues .

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25

chez David Roulleau & Pauline Cabaret Ferme de Kerionvarc’h

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

