Parc Rosset Bressan Revel Tourdan, le samedi 18 septembre à 17:00

SERRONS- NOUS! Spectacle/ performence danse musique et art du cirque. [[https://cie-ephemere.com/projets/serre-on-nous.html](https://cie-ephemere.com/projets/serre-on-nous.html)](https://cie-ephemere.com/projets/serre-on-nous.html) La commune a confié à la compagnie Ephemere qui est de Revel Tourdan la création d’un événement artistique pour tous, sur l’esplanade du parc Rosset Bressan, nouvellement aménagé. La compagnie Ephemere propose un spectacle, performance artistique danse musique et art du cirque. Elle s’appuiera sur la matière des vidéos, Serre on nous, créés dans les serres des producteurs aux quatre saisons en 2020/21. Dans ce parc face aux collines de la Valloire, dans un décor de serre, s’exprimeront les 4 saisons et s’engagera aussi l’idée de solidarité suite à la pandémie. D’où le titre serrons-nous ! Autrement dit les coudes… Les artistes intégreront dans la création la manipulation sonores et visuels d’outils agricoles anciens empruntés au musée des objets anciens de Revel Tourdan. Le comité des fêtes vous accueillera avec jus de fruits frais et pâtisseries entre 17h et 20h. Le spectacle est à 18h. Durée du spectacle : 40′. A voir en famille. GRATUIT Repli le samedi 2 oct. en cas de pluie intense. Avec le soutien de la commune, le comunauté de commune EBER, le département Isère.

Gratuit. apportez votre chaise pliante et chapeau. jauge : 150 Tout public.

Parc Rosset Bressan Revel Tourdan Parc Rosset-Bressand, Place des Terreaux 38270 Revel Tourdan Revel-Tourdan Isère



2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T20:00:00