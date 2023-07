Fêtes locales Serres-Sainte-Marie, 8 juillet 2023, Serres-Sainte-Marie.

Serres-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Partie de pêche.

12h Repas organisé par la société de chasse. Animation tir à l’arc et carabine laser.

14h Ventrigliss. Structures gonflables pour les plus jeunes. Animation proposée par l’association à 4 mains.

18h Marche dans le village. Départ de la salle des convivialités. Parcours : 3km, 4km ou 6,5km au choix.

20h30 Food-truck..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

Serres-Sainte-Marie 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Fishing party.

12pm Meal organized by the hunting club. Archery and laser rifle entertainment.

2pm Ventrigliss. Inflatable structures for youngsters. Entertainment provided by the association à 4 mains.

6pm Village walk. Departure from the salle des convivialités. Choice of routes: 3km, 4km or 6.5km.

8:30pm Food-truck.

Pesca.

12h Comida organizada por la sociedad de cazadores. Entretenimiento con tiro con arco y rifle láser.

14 h Ventrigliss. Hinchables para los más jóvenes. Animación a cargo de la asociación à 4 mains.

18 h Paseo por el pueblo. Salida de la Sala de Convivencias. Recorrido a elegir: 3 km, 4 km o 6,5 km.

20.30 h Food-truck.

Teilnahme an einer Angeltour.

12 Uhr Von der Jagdgesellschaft organisiertes Essen. Animation Bogenschießen und Lasergewehr.

14 Uhr Ventrigliss. Hüpfburgen für die Jüngsten. Animation durch den Verein « à 4 mains ».

18 Uhr Wanderung durch das Dorf. Start am Salle des convivialités. Strecken: 3km, 4km oder 6,5km zur Auswahl.

20.30 Uhr Food-Truck.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT Coeur de Béarn