Journée portes ouvertes aux Serres municipales Serres municipales Toulouse, 8 octobre 2023, Toulouse.

Journée portes ouvertes aux Serres municipales Dimanche 8 octobre, 09h00 Serres municipales Entrée libre

Au coeur des serres municipales

Pendant cette journée, vous pourrez découvrir les coulisses du fleurissement automne – hiver de la ville.

La collectivité produit environ 300 000 plantes annuelles et bisannuelles : vivaces, légumes, chrysanthèmes, arbres fruitiers, arbustes et jeunes plants d’arbres.

Par ailleurs les serres municipales conservent une collection de violettes de Toulouse horticole et produit tous les ans environ 2000 jeunes plantes de Toulouse.

Les surprises de la journée du 8 octobre

Lors de cette journée, vous pourrez repartir avec un petit plant de Troène du Japon ainsi qu’une Echevérie glauque.

Des conseils sur la multiplication des arbres fruitiers vous seront donnés (pêchers, pommiers, figuiers etc.)

Vous pourrez découvrir la nouvelle ligne de production horticole automatisée. Cette outil de production professionnel va aider dans la démarche qualité autour du fleurissement de la ville.

En savoir plus sur les serres municipales

Evénement organisé dans le cadre de « Toulouse + Verte dans nos quartiers », en même temps que « Toulouse prend la Clef de Champs » et la journée portes ouvertes aux jardins partagés.

Serres municipales 18 Bd de la Marne, 31400 Toulouse, France Toulouse Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/serres-municipales »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

serres municipales journée portes ouvertes