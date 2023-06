Visitez avec un guide des serres municipales Serres municipales de Reims Reims, 16 septembre 2023, Reims.

Visitez avec un guide des serres municipales 16 et 17 septembre Serres municipales de Reims Sur inscription – durée de la visite : 1h30, jauge de 15 personnes par créneau.

Visitez avec un guide les serres municipales de la ville de Reims. Trois visites sont organisées par jour : à 14h, 14h30 et 15h.

Serres municipales de Reims 1 rue du Bois d’Amour, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 35 52 50 [{« type »: « phone », « value »: « 03-26-35-52-50 »}] Site de production et d’entretien de l’ensemble des végétaux utilisés pour le fleurissement et les plantations des espaces verts de la ville, les serres municipales ont été agrandies et rénovées en 2011 pour une surface globale de 4 740 m². Elles bénéficient des technologies les plus récentes en matière de performance climatique grâce notamment à l’utilisation de nouveaux matériaux de couverture comme le téflon et un pilotage par ordinateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Ville de Reims