Visite des serres municipales de Meudon Serres municipales de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Visite des serres municipales de Meudon Serres municipales de Meudon Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. Visite des serres municipales de Meudon 16 et 17 septembre Serres municipales de Meudon Sans inscription – Gratuit Ouverture des serres municipales au public avec visite et conseils Serres municipales de Meudon 3 rue Henri Etlin 92360 Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @Ville de Meudon Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Serres municipales de Meudon Adresse 3 rue Henri Etlin 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 3 Age max 77 Lieu Ville Serres municipales de Meudon Meudon

Serres municipales de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/