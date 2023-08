JEP2023 : visite des serres municipales Serres municipales de Meudon Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon JEP2023 : visite des serres municipales Serres municipales de Meudon Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. JEP2023 : visite des serres municipales 16 et 17 septembre Serres municipales de Meudon Entrée libre Ouverture exceptionnelle des serres Municipales les samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h00 à 18h00, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. L’ouverture de ce site vous permettra de visiter les serres Municipales, de rencontrer les jardiniers qui vous apporteront des conseils sur le jardinage, le fonctionnement des serres et du service espaces verts. Serres municipales de Meudon Rue Henri Etlin, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

