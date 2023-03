Ouverture des serres municipales Serres municipales de Châtillon Châtillon Catégories d’Évènement: Châtillon

Ouverture des serres municipales Samedi 3 juin, 10h00 Serres municipales de Châtillon Entrée libre Ouverture des Serres municipales

Ateliers sur différents thèmes de jardinage et distribution de plantes (dans la limite des disponibilités).

Entrée libre, tout public

Serres municipales : 17 bis rue des fauvettes Serres municipales de Châtillon 17 bis rue des Fauvettes 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

