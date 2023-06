Deux conversations avec le musée du Louvre Serres municipales Corbeil-Essonnes, 4 juin 2023, Corbeil-Essonnes.

Dans le cadre privilégié des serres municipales, un conférencier du musée du Louvre nous dévoile les secrets et les anecdotes qui ont façonné l’histoire d’un des plus beaux jardins de Paris : le jardin des Tuileries.

La conversation, à caractère participatif, est avant tout un moment de plaisir et de partage. Le groupe construit collectivement le savoir sur le sujet.

Serres municipales allée des Ormes 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 60 89 77 82

Durée : 45 mn – 12 personnes

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T11:15:00+02:00

2023-06-04T11:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:15:00+02:00

©eliserobineau