Les marchés fermiers du CIVAM sont nés en 2001 avec une idée simple : des marchés où le consommateur ne trouverait que des produits fermiers !

Le principe : des adhérents (agriculteurs et quelques artisans sous conditions) se réunissent autour d’une charte de fonctionnement qui garantit la qualité et l’origine des produits, la cohérence du groupe et qui fixe « les règles du jeu »

Les marchés fermiers du CIVAM défendent les savoir faire paysans, les productions fermières locales et les moments de partage avec les consommateurs.

