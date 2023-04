Fêtes patronales Serres-Gaston OT Chalosse Tursan Serres-Gaston Catégories d’Évènement: Landes

SERRES GASTON

Fêtes patronales, 5 mai 2023, Serres-Gaston

2023-05-05 – 2023-05-08

Landes Serres-Gaston . Le Comité des Fêtes de Serres-Gaston propose un programme aux petits oignons pour cette année ! Vendredi :

20h : Repas d’ouverture animé par la Banda Lous Faïences – 15€ ad. 8€ enf. (-12 ans)

23h : Soirée Bodega Samedi :

Trail du Gabas – 8h30 : Inscription sur place

9h : Départ Rando 10km

10h : Départ du Trail 12km

12h30 : Repas du comité

16h : Bodéga sous chapiteau

20h : Food Trick Bla Bla Bar

Grande Soirée Bodéga

22h : Es lo que Hay et Oasix’band Dimanche : Journée Coursayre

14h : Repas coursayre

17h : Grande course landaise aux arènes de Samadet – Ganadéria Dargelos et Cuadrilla Duthen – 14€ – Gratuit -16 ans

20h : Repas des producteurs

22h : Soirée Bodega animée par le Brass’Guette Lundi : Fêtes des Pitchouns – Structures gonflables et jeux en bois tout l’après-midi

14h : Clown Zygo

16h Goûter offert aux enfants

Serres-Gaston

