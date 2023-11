Téléthon Serres-Castet, 8 décembre 2023, Serres-Castet.

Serres-Castet,Pyrénées-Atlantiques

Pendant les pauses : vente de porte-clés (collège)

15h : vente de crêpes et boissons (Centre Alexis Peyret)

16h30 : vente d’objets confectionnés par les enfants de l’école par APE (Ecole-CLSH)

21h : spectacle – centre Alexis Peyret. 1ere partie : section gymnastique rythmique Amicale Laïque. 2ème partie : section danse Amicale Laïque..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00. EUR.

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During breaks: key-ring sales (secondary school)

3pm: sale of crêpes and drinks (Centre Alexis Peyret)

4:30pm: sale of items made by school children by APE (Ecole-CLSH)

9pm: show – Centre Alexis Peyret. part 1: Amicale Laïque rhythmic gymnastics section. part 2: Amicale Laïque dance section.

Durante los descansos: venta de llaveros (instituto)

15.00 h: venta de crepes y bebidas (Centro Alexis Peyret)

16.30 h: venta de objetos realizados por los escolares de la APE (Escuela-CLSH)

21.00 h: Espectáculo – Centro Alexis Peyret. 1ª parte: sección de gimnasia rítmica Amicale Laïque. 2ª parte: sección de danza Amicale Laïque.

In den Pausen: Verkauf von Schlüsselanhängern (Collège)

15 Uhr: Verkauf von Crêpes und Getränken (Centre Alexis Peyret)

16:30 Uhr: Verkauf von Gegenständen, die von den Kindern der Schule hergestellt wurden, durch EV (Schule-CLSH)

21:00 Uhr: Show – Zentrum Alexis Peyret. 1. Teil: Sektion Rhythmische Sportgymnastik Amicale Laïque. 2. Teil: Tanzabteilung Amicale Laïque.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN