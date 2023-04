La grenouille à grande bouche Centre Alexis Peyret, 4 octobre 2023, Serres-Castet.

« la grenouille à grande bouche » part à la rencontre des animaux des zones humides afin d’être certaine que personne ne mange mieux qu’elle.

On l’accompagne au travers de la zone humide du Larlas. En famille, on observe, écoute, touche..

2023-10-04 à ; fin : 2023-10-04 13:00:00. EUR.

Centre Alexis Peyret Rue Aristide Finco

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« the big-mouthed frog » goes to meet the animals of the wetlands to be sure that nobody eats better than him.

We accompany him through the wetland of Larlas. As a family, we observe, listen, touch.

la « rana bocazas » sale al encuentro de los animales del humedal para asegurarse de que nadie come mejor que él.

Le acompañamos por el humedal de Larlas. En familia, observamos, escuchamos y tocamos.

« der Frosch mit dem großen Mund » macht sich auf den Weg, um Tiere in Feuchtgebieten zu treffen, um sicherzugehen, dass niemand besser isst als er.

Wir begleiten ihn durch das Feuchtgebiet von Larlas. Mit der ganzen Familie wird beobachtet, zugehört und angefasst.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Nord Béarn