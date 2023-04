Concert d’accordéon et Piano Bèlvédère, 6 juin 2023, Serres-Castet.

Antoine Perrut, est un musicien palois reconnu et complet; les amateurs se souviendront de sa partition aux côtés de Julie Lambert ou bien encore auprès de Nico Wayne Toussaint (bassiste). Pour cette soirée, il sera accompagné de Michel Queuille, pour vous interpréter des œuvres de jazz, blues et musique du monde.

Accordéon et Piano : Michel Queuille Saxophone et Clarinette : Antoine Perrut.

Bèlvédère

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Antoine Perrut is a well known and complete musician from Pau; the amateurs will remember his score with Julie Lambert or with Nico Wayne Toussaint (bass player). For this evening, he will be accompanied by Michel Queuille, to interpret works of jazz, blues and world music.

Accordion and Piano : Michel Queuille Saxophone and Clarinet : Antoine Perrut

Antoine Perrut es un conocido y completo músico de Pau; los aficionados recordarán su partitura con Julie Lambert o con Nico Wayne Toussaint (bajista). Para esta velada, estará acompañado por Michel Queuille, para interpretar jazz, blues y músicas del mundo.

Acordeón y piano: Michel Queuille Saxofón y clarinete: Antoine Perrut

Antoine Perrut ist ein anerkannter und vielseitiger Musiker aus Palästina. Liebhaber werden sich an seine Partituren an der Seite von Julie Lambert oder auch von Nico Wayne Toussaint (Bassist) erinnern. An diesem Abend wird er von Michel Queuille begleitet, um Ihnen Werke aus den Bereichen Jazz, Blues und Weltmusik vorzutragen.

Akkordeon und Klavier: Michel Queuille Saxophon und Klarinette: Antoine Perrut

