Atelier cuisine en famille 2 Rue Aristide Finco, 26 avril 2023, Serres-Castet.

Cupcakes de pâques.

Un temps de lecture sera proposé durant la cuisson par des bénévoles de « Lire et faire lire ».

À partir de 3 ans

Sur inscription..

2 Rue Aristide Finco Centre social Alexis Peyret

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Easter cupcakes.

A time of reading will be proposed during the cooking by volunteers of « Lire et faire lire ».

From 3 years old

On registration.

Magdalenas de Pascua.

Durante la cocción se propondrá un momento de lectura a cargo de voluntarios de « Lire et faire lire ».

A partir de 3 años

En la inscripción.

Cupcakes für Ostern.

Während des Backens wird eine Lesezeit von Freiwilligen von « Lire et faire lire » angeboten.

Ab 3 Jahren

Nach Anmeldung.

