Soirée jeux en famille 2 Rue Aristide Finco, 21 avril 2023, Serres-Castet.

Venez passer un bon moment en famille et entre amis autour de jeux de société et d’un buffet dinatoire.

A partir de 3 ans.

Inscriptions obligatoires..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 22:30:00. EUR.

2 Rue Aristide Finco Centre social Alexis Peyret

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and have a good time with family and friends around board games and a buffet dinner.

From 3 years old.

Registration required.

Ven a pasar un buen rato con la familia y los amigos en torno a juegos de mesa y una cena buffet.

A partir de 3 años.

Inscripción obligatoria.

Verbringen Sie eine gute Zeit mit der Familie und Freunden bei Gesellschaftsspielen und einem Abendbuffet.

Ab 3 Jahren.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-21 par OT Nord Béarn