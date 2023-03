Les rendez-vous au Jardin de Briacé Serres Briacé, 5 mai 2023, Le Landreau.

Les rendez-vous au Jardin de Briacé 5 – 26 mai Serres Briacé Entrée Libre et Gratuite

Afin d’accueillir le printemps comme il se doit, dès le mois d’avril, les élèves en formation horticulture du lycée Briacé vous donnent rendez-vous sur leur exploitation pédagogique afin de vous proposer des animations thématiques gratuites sur le fleurissement des jardins et les cultures potagères.

Ces rencontres, ouvertes à tous, sont l’occasion d’échanges riches entre futurs professionnels et jardiniers occasionnels ou passionnés !

Rendez-vous sur le site internet du lycée ou sur les pages Facebook du lycée et des Serres Briacé pour plus d’informations.

Programme des ateliers

· Vendredi 5 mai de 14h à 16h : Conduite du jardin potager et la permaculture.

· Vendredi 12 mai de 14h à 16h : Conseils pour un fleurissement estival réussi.

· Mercredi 17 mai de 14h à 17h : Gestion de l’eau dans les jardins.

· Vendredi 26 mai de 14h à 16h : Entretien des plantes d’intérieur.

Serres Briacé Briacé, 44430 Le Landreau Le Landreau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 06 49 17 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.briace.com »}, {« type »: « email », « value »: « serres@briace.org »}]

