LES RENCONTRES DE SERRES 2023 Serres, 9 août 2023, Serres.

Serres,Aude

Les Français à Constantinople de François 1er à Bonaparte par Anne Mézin et Catherine Vigne.

Participation libre..

2023-08-09 21:00:00 fin : 2023-08-09 . .

Serres 11190 Aude Occitanie



The French in Constantinople from François 1er to Bonaparte by Anne Mézin and Catherine Vigne.

Free admission.

Los franceses en Constantinopla de Francisco I a Bonaparte, por Anne Mézin y Catherine Vigne.

Entrada gratuita.

Die Franzosen in Konstantinopel von François 1er bis Bonaparte von Anne Mézin und Catherine Vigne.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-07-17 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin