LES RENCONTRES DE SERRES 2023 Serres, 5 août 2023, Serres.

Serres,Aude

Retour au Paratge – conférence à deux voix sur un idéal médiéval au temps des troubadours et de la croisade albigeoise par Charles Peytavie et Franc Bardou.

Participation libre..

Serres 11190 Aude Occitanie



Retour au Paratge ? a two-part conference on a medieval ideal at the time of the troubadours and the Albigensian crusade, by Charles Peytavie and Franc Bardou.

Free admission.

Retour au Paratge ? una conferencia en dos partes sobre un ideal medieval en la época de los trovadores y la cruzada albigense, por Charles Peytavie y Franc Bardou.

Entrada gratuita.

Retour au Paratge? zweistimmiger Vortrag über ein mittelalterliches Ideal zur Zeit der Troubadoure und des Albigenserkreuzzugs von Charles Peytavie und Franc Bardou.

Freie Teilnahme.

