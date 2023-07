LES RENCONTRES DE SERRES 2023 Serres, 4 août 2023, Serres.

Serres,Aude

Contes, légendes et traditions dans la Haute Vallée de l’Aude par Jean Fourié.

Participation libre..

2023-08-04 21:00:00 fin : 2023-08-04 . .

Serres 11190 Aude Occitanie



Tales, legends and traditions in the Upper Aude Valley by Jean Fourié.

Free admission.

Cuentos, leyendas y tradiciones del Alto Valle del Aude por Jean Fourié.

Entrada gratuita.

Contes, légendes et traditions dans la Haute Vallée de l’Aude (Märchen, Legenden und Traditionen im Hochtal der Aude) von Jean Fourié.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-07-17 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin