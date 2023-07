LES RENCONTRES DE SERRES 2023 Serres, 29 juillet 2023, Serres.

Serres,Aude

Trios et sérénades romantiques pour violon, hautbois et guitare

Carulli Paganini Coste Sarasate

Ensemble Architecture et Musique

Raymond Gratien, guitare

Gilles Lefèvre, violon

Laurent Hacquard, hautbois.

Le guitariste Raymond Gratien est en compagnie du violoniste Gilles Lefèvre et du hautboïste Laurent Hacquard dans un programme qui mêle lyrisme et virtuosité. De Paganini à Sarasate, ce sont cent ans de musique de chambre romantique autour de la guitare qui sont visités avec, notamment, des transcriptions d’époque d’airs de Rossini et des découvertes dont nos artistes ont le secret.

Billetterie sur place le soir du concert sans réservation..

2023-07-29 21:00:00

Serres 11190 Aude Occitanie



Romantic trios and serenades for violin, oboe and guitar

Carulli Paganini Coste Sarasate

Architecture and Music Ensemble

Raymond Gratien, guitar

Gilles Lefèvre, violin

Laurent Hacquard, oboe.

Guitarist Raymond Gratien is joined by violinist Gilles Lefèvre and oboist Laurent Hacquard in a program that blends lyricism and virtuosity. From Paganini to Sarasate, a hundred years of romantic chamber music around the guitar are explored, with period transcriptions of Rossini arias and new discoveries that our artists have a secret for.

Tickets on sale on the evening of the concert, no reservations required.

Tríos románticos y serenatas para violín, oboe y guitarra

Carulli Paganini Coste Sarasate

Conjunto de Arquitectura y Música

Raymond Gratien, guitarra

Gilles Lefèvre, violín

Laurent Hacquard, oboe.

El guitarrista Raymond Gratien se une al violinista Gilles Lefèvre y al oboísta Laurent Hacquard en un programa que combina lirismo y virtuosismo. De Paganini a Sarasate, se explorarán cien años de música de cámara romántica para guitarra, con transcripciones de época de arias de Rossini y nuevos descubrimientos para los que nuestros artistas tienen un secreto.

Entradas disponibles la noche del concierto, sin reserva.

Romantische Trios und Serenaden für Violine, Oboe und Gitarre

Carulli Paganini Coste Sarasate

Ensemble Architektur und Musik

Raymond Gratien, Gitarre

Gilles Lefèvre, Violine

Laurent Hacquard, Oboe.

Der Gitarrist Raymond Gratien ist zusammen mit dem Geiger Gilles Lefèvre und dem Oboisten Laurent Hacquard in einem Programm zu hören, das Lyrik und Virtuosität miteinander verbindet. Von Paganini bis Sarasate werden 100 Jahre romantische Kammermusik rund um die Gitarre besichtigt, unter anderem mit epochalen Transkriptionen von Rossini-Arien und Entdeckungen, für die unsere Künstler ein Geheimnis haben.

Eintrittskarten werden am Abend des Konzerts vor Ort verkauft, eine Reservierung ist nicht erforderlich.

