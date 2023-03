Symphonie tropicale Serre tropicale des Antilles de Jonzac Jonzac Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Symphonie tropicale 2 – 4 juin Serre tropicale des Antilles de Jonzac, Jonzac

Entrée libre – sur inscription si visite scolaire le vendredi (10h30 et 15h)

Sous le dôme des Antilles de Jonzac, à une température minimale de 23°, s'offre à vous le jardin exotique qui s'étend sur 1 500 m2. Il compte des dizaines d'espèces de plantes tropicales dont des orchidées, des ibiscus, des ananas et autres plantes d'exception. Une balade inédite dans un écrin de verdure, de senteurs et de couleurs qui saura enchanter tant le jardinier amateur que le jardinier expérimenté. Une nature tropicale, sauvage, visitable toute l'année au cœur de la Haute-Saintonge.

Pour les rendez-vous aux Jardins une exposition/décoration éphémère sur le thème de la Musique Végétale sera proposée aux visiteurs.

Zac du Val de Seugne, Jonzac, 17500, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine
http://www.lesantillesdejonzac.com

2023-06-02T10:30:00+02:00 – 2023-06-02T17:30:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 ©cdchautesaintonge

