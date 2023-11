UN LOTO POUR LA PLANETE Serre du Jardin des plantes Orléans, 18 novembre 2023, Orléans.

UN LOTO POUR LA PLANETE Samedi 18 novembre, 18h00 Serre du Jardin des plantes 4€ le carton ; 10€ 3 cartons ; 16€ 5 cartons ; 20€ 7 cartons. Cartons gros lots 10€ 1 carton, 25 € les 3 et 40 € les 5. CB et espèces uniquement.

Le Lions Club Orléans Renaissance organise la 3e édition de son LOTO POUR LA PLANETE le samedi 18 novembre à la Serre du Jardin des Plantes d’Orléans.

Entrée dès 18h, tirage 19h.

Pour préserver la planète, cette année, vous pourrez rapporter vos anciennes lunettes de vue et de soleil. Elles seront recyclées ou réparées pour leur redonner une second vie.

Gros Lot, un Vélo électrique.

2e lot , un vol en montgolfière

3500 € de lots (entrées sites touristiques, Balnéades, électroménager, vin…

Les bénéfices seront reversés à un projet solidaire pour les gens dans le besoin et des projets de protection de l’environnement !

Serre du Jardin des plantes Place du Jardin des Plantes, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

Lions Club Orleans Renaissance