EXPO PHOTOS NOIR ET BLANC Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte, 31 juillet 2023, Saint-Germain-de-Calberte.

Saint-Germain-de-Calberte,Lozère

Exposition Photos de l’association Rhizomes au Village Vacances du Serre de la Can

Thème : Noir et Blanc….

2023-07-31 fin : 2023-08-14 . EUR.

Serre de la Can

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie



Photo exhibition by the Rhizomes association at the Village Vacances du Serre de la Can

Theme: Black and White…

Exposición fotográfica de la asociación Rizomas en el Village Vacances du Serre de la Can

Tema: Blanco y negro…

Fotoausstellung des Vereins Rhizomes im Feriendorf Serre de la Can

Thema: Schwarz und Weiß…

Mise à jour le 2023-07-15 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère