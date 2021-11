Le Monêtier-les-Bains Le Monêtier-les-Bains 05220, Le Monêtier-les-Bains Serre Chevalier Snowkite Masters 2021 Le Monêtier-les-Bains Le Monêtier-les-Bains Catégories d’évènement: 05220

2021-12-04 – 2021-12-11

2021-12-04 – 2021-12-11

Le Monêtier-les-Bains 05220

Préparez-vous pour la 19ème édition des Snowkite Masters !

Une semaine de show, de tricks, initiations snowkite avec les top riders : nous fêterons ensemble l’ouverture de la saison. +33 6 24 97 73 65 Le Monêtier-les-Bains

