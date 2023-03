Découverte des plantes médicinales et comestibles de Serpettes et Chaudrons Serpettes et Chaudrons Sarp Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Sarp

Découverte des plantes médicinales et comestibles de Serpettes et Chaudrons Serpettes et Chaudrons, 3 juin 2023, Sarp. Découverte des plantes médicinales et comestibles de Serpettes et Chaudrons Samedi 3 juin, 15h30 Serpettes et Chaudrons Inscription en ligne (voir sur notre site web) Visite découverte commentée et gratuite en compagnie de notre animatrice herboriste. Présentation de plantes médicinale, comestible, tinctoriale : usages, légendes, propriétés… Serpettes et Chaudrons 65370 sarp, jardin de Serpettes et Chaudrons Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie 0698404635 https://serpettesetchaudrons.wordpress.com/ https://www.facebook.com/serpettes/ [{« type »: « link », « value »: « https://serpettesetchaudrons.wordpress.com/ »}] erpettes et Chaudrons est une association qui œuvre à la transmission et au partage des savoir-faire liés au monde végétal. Avec une approche écologique et ethnobotanique, l’association proposes des ateliers sur différents thèmes (herboristerie, cosmétique, saponification, jardinage, teintures végétales…) Parking de la salle des fêtes de Sarp, accès à 2mn à pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

2023-06-03T15:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Sarp Autres Lieu Serpettes et Chaudrons Adresse 65370 sarp, jardin de Serpettes et Chaudrons Ville Sarp Departement Hautes-Pyrénées Age max 99 Lieu Ville Serpettes et Chaudrons Sarp

Serpettes et Chaudrons Sarp Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarp/

Découverte des plantes médicinales et comestibles de Serpettes et Chaudrons Serpettes et Chaudrons 2023-06-03 was last modified: by Découverte des plantes médicinales et comestibles de Serpettes et Chaudrons Serpettes et Chaudrons Serpettes et Chaudrons 3 juin 2023 Sarp Serpettes et Chaudrons Sarp

Sarp Hautes-Pyrénées