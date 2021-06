Baccon Glénaux Baccon, Loiret Serpents et autres reptiles des Glénaux Glénaux Baccon Catégories d’évènement: Baccon

La pelouse calcaire des Glénaux est située au sein de cultures et d’une zone exploitée en carrière par la société CEMEX. Au sud les terrains de la carrière sont en cours d’exploitation ou de réaménagement. Ces pelouses ont été conservées sur des terrains à faible valeur agricole (affleurement de roches et sol pauvre de type rendzosol). Jusqu’à une époque récente (1980), ces milieux ont été entretenus par le pâturage des moutons. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (BACCON) Gratuit – Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés – Renseignements et inscription obligatoire avant le 24 août à midi au 02 38 59 97 29. Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire en partenariat avec la Société GSM. Plongez dans le monde fascinant des serpents. Que vous soyez terrorisé ou admiratif, laissez-vous charmer par ces animaux lors de cette soirée de découverte sur la carrière de Baccon.

