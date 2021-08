Baccon Baccon Baccon Serpents et autres reptiles des Glénaux Baccon Baccon Catégorie d’évènement: Baccon

Baccon, le mercredi 25 août à 18:30

Plongez dans le monde fascinant des serpents. Que vous soyez terrorisé ou admiratif, laissez-vous charmer par ces animaux lors de cette soirée de découverte sur la carrière de Baccon. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés Renseignements et inscription obligatoire avant le 24 août à midi au 02 38 59 97 29. Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire en partenariat avec la Société GSM. Inscription obligatoire Une découverte de la faune locale Baccon Baccon Baccon

