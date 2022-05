Serpenter les arts de la peau Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Serpenter les arts de la peau Muséum d’histoire naturelle, 8 mai 2022, Genève. Serpenter les arts de la peau

Muséum d’histoire naturelle, le dimanche 8 mai à 14:00

Serpenter les arts de la peau est un atelier qui a pour objectif de permettre aux enfants de mieux comprendre les squamates et les environnements dans lesquels ils évoluent au travers d’une prise de conscience des types de peaux de lézards et de serpents. **Détails:** * Date: dimanche 8 mai 2022 * Horaire: 14h à 16h * Salle de cours rez-de-chaussée * Gratuit * Ouvert à tous à partir de 6 ans, enfants accompagnés En lien avec l’exposition temporaire [La peau est un paysage](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/museum-dhistoire-naturelle/expositions-temporaires/la-peau-est-un-paysage/) [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/serpenter-les-arts-de-la-peau/)

CHF 0.-

Un atelier pour en apprendre davantage sur les types de peaux. Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle Adresse Route de Malagnou 1, 1208 Genève Ville Genève lieuville Muséum d'histoire naturelle Genève

Muséum d'histoire naturelle Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Serpenter les arts de la peau Muséum d’histoire naturelle 2022-05-08 was last modified: by Serpenter les arts de la peau Muséum d’histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle 8 mai 2022 genève Muséum d'histoire naturelle Genève

Genève