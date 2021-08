Serpent • Structures • Grey Lips | Genève, PTR Usine Post Tenebras Rock, 16 octobre 2021, Genève.

Serpent • Structures • Grey Lips | Genève, PTR Usine

Post Tenebras Rock, le samedi 16 octobre à 20:00

[ SERPENT ] post-funk (FR) [Facebook](https://www.facebook.com/serpentmusic?fbclid=IwAR2M9qxtRV_g2swyoJdu9l4rcdlJsDtrpv8J0_2oE17Tgz_anBpFVYI0M9E) | [Spotify](https://open.spotify.com/artist/1fxkH6c9ZWiOj8B3CxgLSt?fbclid=IwAR0Rzc_R2hg1b3DUMOcPRHzdAkgSjJSYHclzdWcY2tDcQgNa6SaQgesQr8c) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=V868IiEW7JQ) Les 5 parisiens de Serpent se nourrissent aux sons early 80’s des Talking Heads, ESG, Devo et PIL. Ecoutez leur premier EP « Time for a rethink », au titre balancé comme un manifeste des temps nouveaux : des guitares qui cisaillent l’espace, une rythmique qui tranche à vif, et la voix convulsive de Mathieu Lescop qui scande sur une musique violemment sexy. Ex-chanteur d’Asyl, suivi d’une remarquable période solo, celui-ci retrouve l’excitation de l’écriture collective et intuitive d’un groupe au service de la danse frénétique. Pour amateurs de Crack Cloud, Squid, Pottery [ STRUCTURES ] post-punk (FR) [Facebook](https://www.facebook.com/structuresgroupe?fbclid=IwAR2e_nXp_zgm2Uu8wRq3GJZIeGhQY1qXHCUOPO9jT54nLWc67zKHt0W1LOQ) | [Bandcamp](https://structuresfr.bandcamp.com/?fbclid=IwAR32pxOWMlZoe0P6HY55yEV9UwjRtZdQcmQuaUge-sEKqUoOinMKP9JWFwY) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=B6m1XXJD6U8) Les 4 membres de Structures naviguent dans un univers nerveusement mélancolique défini comme de la Rough Wave. Depuis leur premier EP « Long Life » (2018), ce groupe d’Amiens dégage une ambiance noire et addictive, ainsi qu’une assurance scénique qui en fait un des groupes les plus en vue de la nouvelle scène rock française. Pour amateurs de These New Puritans, Total Control, Agent Side Grinder, The Horrors. [ GREY LIPS ] post-punk (CH) [Facebook](https://www.facebook.com/thegreylips?fbclid=IwAR3HwU_pZdTtBPNmnUEk3rK-dXVcHwfUbE7EKQ5NdMv9RcNCJmNU6WhGAn8) | [Mx3](https://mx3.ch/greylips?fbclid=IwAR396qfvTYlQ4ONm3T_CxVWuZsX99oXHix-i6Eah20Boe-Icy8JLLg_7bL8) | [Instagram](https://www.instagram.com/thegreylips/?fbclid=IwAR1rUOoF0BXV6vC6Qbef42znxluU5AgDScn6VhxiqMSDQqBLkDMSVrN_3I4) | [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=T90izhPG0AY) Formé en 2017 à Genève, le groupe présentera sa nouvelle formation en trio, toujours aussi punk et cold-wave. Pour amateurs de The Cure, Hot Snakes et Dead Can Dance. ——- Billets [PETZI](https://www.petzi.ch/fr/events/46893-ptr-usine-serpent-structures-grey-lips-post-punk/) Prélocs 20.- | Membres PTR 12.- | Entrée 22.- ATTENTION AUX ARNAQUES ! BILLETS EN VENTE CHEZ NOS PARTENAIRES UNIQUEMENT ——- Deviens Membre Des soirées gratuites ! Des concerts jusqu’à moitié prix ! Rejoins la membritude PTR pour seulement 50.- par année ! [ [Deviens Membre](https://ptrnet.ch/membritude/) ] [www.ptrnet.ch](https://ptrnet.ch)

Sur place CHF 22.-, Prélocs CHF 20.-, Membres PTR CHF 12.-

Post Tenebras Rock – L’Usine

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:00:00 2021-10-16T23:30:00