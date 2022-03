SERPENT Portail Coucou, 15 avril 2022, Salon-de-Provence.

SERPENT

Portail Coucou, le vendredi 15 avril à 21:00

En 2011, Lescop squattait les charts français avec La forêt, single entêtant tiré d’un premier album éponyme remarqué. Après un deuxième LP en solo, “Echo”, c’est désormais accompagné d’un groupe et d’un tout nouveau projet sous le bras qu’on le retrouve aujourd’hui sous le nom de Serpent. “Mathieu Lescop cherchait à retrouver l’excitation jouissive de l’électricité, de l’écriture collective et intuitive sans cadastre et à assouvir par là des envies d’embrasements“, explique le communiqué de presse. Les influences sont ancrées dans le rock, le post-punk, le noise et la cold. Le groupe cite ainsi volontiers Crack Cloud, HMLTD ou bien encore The Rapture comme points de repères. En attendant la sortie d’un premier EP, “Time For A Rethink” le 18 décembre prochain, Serpent dévoile aujourd’hui un premier single accompagné de son clip, Distant Call. Réalisé par Robin Leduc, on y découvre le groupe évoluant dans un décor froid qui prend vie au rythme des riffs funky et du refrain hypnotisant.

16,80€ en pré-vente

♫♫♫

Portail Coucou 160 Boulevard Lamartine, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T21:00:00 2022-04-15T23:00:00