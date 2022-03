Fête de la Nature – Homme et Nature, sous l’œil de l’Archéologie – La Biodiversité du Marduel Parking de la Voie Verte Sernhac Catégories d’évènement: Gard

Sernhac

Fête de la Nature – Homme et Nature, sous l’œil de l’Archéologie – La Biodiversité du Marduel Parking de la Voie Verte, 22 mai 2022 09:30, Sernhac. Dimanche 22 mai, 09h30 Sur place Gratuit – sur réservation pierresetnature30@gmail.com, 06.66.30.75.40, https://www.facebook.com/Des-Pousses-et-des-Pierres-482661475839282/ Voyager entre l’espace et le temps, entre collines, grotte, garrigues, forets, vue panoramique et vestiges archéologiques, à la découverte de la biodiversité de la colline du Marduel sur 4000 ans. Pour sa troisième participation d’affilée à la Fête de la Nature , notre association, “Des Pousses & Des Pierres”, vous invite à une randonnée qui vous fera voyager entre l’espace et le temps, entre collines, grotte, garrigues, forets, vue panoramique et vestiges archéologiques, à la découverte de la biodiversité de la colline du Marduel sur une période de 4000 ans. Notre promenade sera agrémentée par: – Un pique nique tiré du sac

– Des ateliers sur la Nature et

l’Archéologie pour les petits et les grands

– Un Hommage à Jean Giono Départ de l’aventure à 9H30 Parking de la Voie Verte

Chemin de Saint-Bonnet

30210 Sernhac Prévoir chaussures de randonnées, casquette, bouteille d’eau et sac de pique-nique. Sur Réservation Parking de la Voie Verte Chemin de Saint Bonnet – 30210 Sernhac 30210 Sernhac Gard dimanche 22 mai – 09h30 à 14h30

