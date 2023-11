Veillée d’Automne à Sermur Sermur, 25 novembre 2023, Sermur.

Sermur,Creuse

Veillée d’AUTOMNE à Sermur

Réservation avant le 19 novembre!

06 85 93 53 13

Adulte 15€ – enfant moins de 12 ans 8€

MENU

Kir de bienvenue

Soupe à l’oignon

Potée

Fromage

Tarte Poire Framboise

Café

*Pain, croutons et tartes cuite au four à pain

Plat à emporter possible sur demande.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Sermur 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



AUTUMN Vigil at Sermur

Book before November 19!

06 85 93 53 13

Adults 15? – children under 12 8?

MENU

Kir de bienvenue

Onion soup

Potée

Cheese

Pear and raspberry tart

Coffee

*Bread, croutons and oven-baked tarts

Takeaway available on request

Vigilia de OTOÑO en Sermur

Reserva antes del 19 de noviembre

06 85 93 53 13

Adultos 15? – niños menores de 12 años 8?

MENÚ

Kir de bienvenida

Sopa de cebolla

Potée

Queso

Tarta de pera y frambuesa

Café

*Pan, picatostes y tartas al horno

Comida para llevar a petición

Herbstwache in Sermur

Reservieren Sie vor dem 19. November!

06 85 93 53 13

Erwachsener 15? – kinder unter 12 Jahren 8?

MENU

Kir zur Begrüßung

Zwiebelsuppe

Eintopf

Käse

Birnen-Himbeer-Torte

Kaffee

*Brot, Croutons und im Brotbackofen gebackene Kuchen

Gerichte zum Mitnehmen auf Anfrage möglich

Mise à jour le 2023-11-09 par Marche et Combraille en Aquitaine