Entre Doubs et Saône Sermesse, dimanche 30 juin 2024.

Entre Doubs et Saône Sermesse Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 07:30:00

fin : 2024-06-30

Première édition.

3 circuits de 8 km à 18 km entre le Doubs et la Saône avec découverte du patrimoine local. Ravitaillement sur les circuits de 13,5 et 18 km, et part de pizza cuite au four offert à chaque participant. Pot d’accueil.

Salle Communale

Sermesse 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



