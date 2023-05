Trame de vieux bois en Livradois Forez Château d’Aulteribe – Ancienne sellerie, 4 juillet 2023, Sermentizon.

La biodiversité, notamment par l’interaction des espèces qui utilisent les arbres sénescents et les bois morts, participe au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers..

2023-07-04 à ; fin : 2023-08-13

Château d’Aulteribe – Ancienne sellerie

Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Biodiversity, especially through the interaction of species that use senescent trees and dead wood, contributes to the proper functioning of forest ecosystems.

La biodiversidad, especialmente a través de la interacción de especies que utilizan árboles senescentes y madera muerta, contribuye al buen funcionamiento de los ecosistemas forestales.

Die Biodiversität, insbesondere durch die Interaktion von Arten, die alte Bäume und Totholz nutzen, trägt zum reibungslosen Funktionieren von Waldökosystemen bei.

