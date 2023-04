Installation – La table des savoir-faire Château d’Aulteribe, 6 mai 2023, Sermentizon.

Dans la salle à manger du château, découvrez une table insolite imaginée par le Collectif Carton Plein à partir d’objets contemporains fabriqués à quelques pas d’ici *… Mais que nous racontent ces objets ?.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-15 . EUR.

Château d’Aulteribe

Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the dining room of the castle, discover an unusual table imagined by the Collectif Carton Plein from contemporary objects made a few steps from here *… But what do these objects tell us?

En el comedor del castillo, descubra una mesa insólita diseñada por el Collectif Carton Plein a partir de objetos contemporáneos fabricados a pocos pasos de aquí*… Pero, ¿qué nos dicen estos objetos?

Entdecken Sie im Speisesaal des Schlosses einen ungewöhnlichen Tisch, den sich das Collectif Carton Plein aus zeitgenössischen Objekten, die nur wenige Schritte von hier entfernt hergestellt wurden, ausgedacht hat *… Aber was erzählen uns diese Gegenstände?

Mise à jour le 2023-04-18 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez