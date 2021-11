SERKET & THE CICADAS PIC (Pôle Instrumental Contemporain), 21 novembre 2021, Marseille.

SERKET & THE CICADAS

PIC (Pôle Instrumental Contemporain), le dimanche 21 novembre à 15:30

Distribution : Cathy Escoffier | piano, compo Julien Heurtel | batterie Guilhaume Renard | basse Cécile Andrée | vocal Serket est une divinité bienveillante et guerrière. Elle veille sur les défunts, fait respirer les hommes et les protège du venin. Elle symbolise la vie et la chaleur du soleil. Cicadas , les Cigales, en anglais, elles, sont les seuls insectes capables de produire un son unique aussi puissant… Ce 4tet mélange les instruments acoustiques à l’électronique et transgresse les sentiers battus du Jazz. Il crée un univers envoutant, une énergie brute et sensuelle qui s’inspire des groupes psychés des années 70’s, des musiques urbaines et des musiciens de Jazz actuels (Robert Glasper, Aaron Parks, Avishai Cohen, Brad Mehldau). Le trio de Cathy Escoffier (piano, compo) avec Julien Heurtel (batterie) et Guilhaume Renard (basse) est déjà très implanté sur toutes les scènes et festivals jazz de la région Paca. En invitant Cécile Andrée (vocal), ce trio devient quartet : Serket & the Cicadas. Ce trio a invité de nombreuses personnalités musicales comme : Andrew Sudhibhasilp (guit), Romain Morello (tb), Fred Pichot (sax), Tina Mweni (rap), Nicolas Rochette (slam)… Il s’enrichit de ces rencontres en ré-inventant son répertoire. Le technicien son Fabien Terrail (One Foot, Guillaume Perret, Omar Sosa, Sarah McKenzie, Omer Klein, Pierre de Bethman…), participe à la texture onirique et hypnotique du groupe. La musique de Serket s’est aussi enrichie d’un univers pictural (proche de la bande dessinée), grâce au talent de Laurent Pascal (Logo, affiche, création du personnage de Serket). Ainsi SERKET & the CICADAS partage un instant d’énergie pure et de volupté, avec son public. Leur musique émane d’un souffle sauvage, sensuel et enivrant, avide de toucher l’intime et l’incommensurable… Renseignements et Réservations : 04 91 43 10 46 ou [info@ensemble-telemaque.com](mailto:info@ensemble-telemaque.com)

12€ – 8€ – 5€

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



