Un concert de sortie du 1er album « Incantation » (REVELATION JAZZ MAGAZINE ) Créé en mars 2018 par Cathy Escoffier, SERKET & the CICADAS est un Quartet « paritaire » qui transgresse les sentiers battus du Jazz. Il mélange les instruments acoustiques à l’électronique, la sensualité du Jazz à l’énergie brute du Rock ; et associe à sa musique, l’univers pictural (proche de la B.D.), du graphiste Laurent Pascal, en projetant en fond de scène une centaine de ses dessins originaux. Serket est une divinité bienveillante et guerrière. Elle veille sur les défunts, fait respirer les hommes et les protège du venin. Elle symbolise la vie et la chaleur du soleil. Cicadas (Cigales, en anglais) sont les seuls insectes capables de produire un son unique aussi puissant… Il s’inspire des musiciens de jazz comme Wayne Shorter, Robert Glasper, Aaron Parks, Brad Mehldau ; des groupes Rock alternatif/Trip hop comme Björk, Radiohead ; et des musiques urbaines… Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le projet, voici quelques liens : INCANTATION : [https://www.youtube.com/watch?v=IS-cRrPsEZc&list=PLrLErC2JL0mLrCdTJXVYibfVZ0T6VmUj4&index=26](https://www.youtube.com/watch?v=IS-cRrPsEZc&list=PLrLErC2JL0mLrCdTJXVYibfVZ0T6VmUj4&index=26) VOLUPTE : [https://www.youtube.com/watch?v=zOjnUBgpd0U&list=PLrLErC2JL0mLrCdTJXVYibfVZ0T6VmUj4&index=8](https://www.youtube.com/watch?v=zOjnUBgpd0U&list=PLrLErC2JL0mLrCdTJXVYibfVZ0T6VmUj4&index=8) ​​​​​​​EQUAL : [https://www.youtube.com/watch?v=twM_DNV_PjQ&list=PLrLErC2JL0mLrCdTJXVYibfVZ0T6VmUj4&index=11](https://www.youtube.com/watch?v=twM_DNV_PjQ&list=PLrLErC2JL0mLrCdTJXVYibfVZ0T6VmUj4&index=11) Cathy Escoffier : Piano, claviers & composition Guilhaume Renard : Bass & Fx Julien Heurtel : Drums Cécile Andrée : Voix & Fx

De 6 à 15€ / gratuit pour les étudiants IMFP et les – de 12 ans

♫JAZZ♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

