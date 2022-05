SERIOUS GAME A LA RECHERCHE DU KEPI PERDU – NUIT DES MUSEES

2022-05-14 – 2022-05-14 Pour la Nuit des Musés, le Mémorial 14-18 vous propose une aventure inédite !

Les joueurs vont devoir retrouver un képi, mais pas n’importe lequel, c’est un objet prêté par un précieux mécène… qui a été perdu ! Mais entre différents personnages plus ou moins décalés, des énigmes atypiques et le temps qui presse, les joueurs vont devoir user de stratégie, de malice et d’un peu de chance, pour réussir à sauver la soirée de la catastrophe. Entre amis ou en famille, venez découvrir le centre d’histoire autrement à travers cette enquête grandeur nature. Seul, entre amis ou en famille, participez à un jeu inédit au centre d’histoire du Mémorial 14-18. Serez-vous capable de retrouver à temps le képi disparu ? À vos chronos, vous avez 1 heure… Pour la Nuit des Musés, le Mémorial 14-18 vous propose une aventure inédite !

