Serious Game : A la recherche du képi perdu Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire, 14 mai 2022 19:00, Souchez.

Nuit des musées Serious Game : A la recherche du képi perdu Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, Centre d’histoire Samedi 14 mai, 19h00 Gratuit, sur inscription, nombre de places limités (10 personnes par session)

Seul, entre amis ou en famille, participez à un jeu inédit au centre d’histoire du Mémorial 14-18. Serez-vous capable de retrouver à temps le képi disparu ? À vos chronos, vous avez 1 heure…

### Pour la Nuit des Musés, le Mémorial 14-18 vous propose une aventure inédite !

Les joueurs vont devoir retrouver un képi, mais pas n’importe lequel, c’est un objet prêté par un précieux mécène… qui a été perdu !

Mais entre différents personnages plus ou moins décalés, des énigmes atypiques et le temps qui presse, les joueurs vont devoir user de stratégie, de malice et d’un peu de chance, pour réussir à sauver la soirée de la catastrophe.

Entre amis ou en famille, venez découvrir le centre d’histoire autrement à travers cette enquête grandeur nature.

**Infos pratiques**

Plusieurs horaires de départ à partir de 19h.

Renseignements et réservations : 03 21 74 83 15 ou [mediation@memorial1418.com](mailto:[contact@memorial1418.com](mailto:contact@memorial1418.com))

Ados et Adultes

Trois sites uniques pour comprendre la Première Guerre mondiale en Nord Pas-de-Calais et rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la paix. Partez sur les traces de leurs histoires et de notre Histoire pour mieux comprendre le présent.

Le centre d’histoire :

Au pied de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, le Centre d’Histoire conçu par Pierre-Louis Faloci retrace la Grande Guerre sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais à travers une sélection d’objets, de films et plusieurs centaines de photographies. Véritable porte d’entrée du Mémorial, sa visite offre un jeu de perspectives entre spécificités régionales et conflit mondial.

La nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette :

La basilique et la tour lanterne de la plus grande nécropole française veillent sur plus de 42 000 soldats français mort pendant la Grande Guerre sur le front de l’Artois et des Flandres françaises et belges. Sur place, les Gardes d’honneur accueillent le public et maintiennent le souvenir des militaires morts pour la France.

L’Anneau de la mémoire :

Mémorial international à l’architecture unique, l’Anneau de la Mémoire de l’architecte Philippe Prost rassemble les noms de près de 580 000 soldats tombés sur le sol du Nord Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. Ils sont unis dans une fraternité posthume, sans distinction de nationalités, de grades ou de religions.

Toute l’année, l’équipe du Mémorial 14-18 vous propose de nombreuses activités pour petits et grands (ateliers, jeux, Escape Game etc.).

Présence de parking (voitures, motos, bus et places handicapées), Présence de vélos électriques du réseau Tadao

https://memorial1418.com/ https://www.facebook.com/Memorial1418NotreDamedeLorette/;https://www.instagram.com/memorial1418lorette/

Presence of parking (cars, motorcycles, buses and disabled places), Presence of electric bikes of the Tadao network Free, upon registration, limited number of places (10 people per session) Saturday 14 May, 19:00

Three unique sites to understand the First World War in Nord Pas-de-Calais and pay tribute to all those who sacrificed their lives for peace. Follow in the footsteps of their stories and our history to better understand the present.

The History Center:

At the foot of the hill of Notre-Dame-de-Lorette, the Centre d’Histoire designed by Pierre-Louis Faloci traces the Great War in the territory of the Nord et du Pas-de-Calais through a selection of objects, films and several hundred photographs. A true gateway to the Memorial, his visit offers a game of perspectives between regional specificities and global conflict.

The National Necropolis of Notre-Dame-de-Lorette: The basilica and the lantern tower of the largest French necropolis watch over more than 42,000 French soldiers who died during the Great War on the front of Artois and French and Belgian Flanders. On the spot, the Guards of Honour welcome the public and keep the memory of the soldiers who died for France.

The Ring of Memory

¡Para la Noche de los Museos, el Memorial 14-18 te propone una aventura inédita!

Los jugadores tendrán que encontrar un quepi, pero no cualquier otro, ¡es un objeto prestado por un valioso mecenas… que se ha perdido!

Pero entre diferentes personajes más o menos extravagantes, enigmas atípicos y el tiempo apremiante, los jugadores van a tener que usar estrategia, malicia y un poco de suerte, para tener éxito en salvar la noche del desastre.

Entre amigos o familiares, venga a descubrir el centro de historia de otra manera a través de esta encuesta de tamaño real.

Informaciones prácticas

Varios horarios de salida a partir de las 7:00.

Información y reservas: 03 21 74 83 15 o mediation@memorial1418.com

Adolescentes y Adultos

Libre, previa inscripción, número de plazas limitadas (10 personas por sesión) Sábado 14 mayo, 19:00

102 Rue Pasteur 62153 Souchez 62153 Souchez Hauts-de-France