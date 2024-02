SERIOUS BEATS CASINO BARRIERE LILLE Lille, samedi 24 février 2024.

Stéphane Wilson / Onib Radio & News et le Casino Barrière Lille présentent le retour de la fabuleuse soirée SERIOUS BEATS DIAMOND’S EDITION 2024 qui se déroulera le samedi 24 février 2024 à 20h00. Un énorme événement en perspective sur le thème des terribles et célèbres compilations cd et vinyles Serious Beats ! Si vous avez aimé dans les années 90’s les sons House, New Beat & Techno alors cette nuit du 24 février est faite pour vous ! Notez la présence du génialissime Joachim Garraud célèbre Deejay/Producteur des premiers titres de David Guetta, il sera accompagné des Deejays des fameux Clubs Belges des Nineties : Phi Phi (At the Villa / Boccaccio / Extreme & Onib Radio) Olivier Pieters (Boccaccio Life) Mr Sam (Age of Love / La Bush) Chris Lowone (Happy Jack / Zoo Club) Phil Watts (Boccaccio Life) Bruno Van Garsse (Producteur des Hits: Amnesia Ibiza / Le Dormeur / Le Park & UNA etc …) Autant vous dire … nous devrions être Sold Out très rapidement et il faudra être une fois de plus être ultra réactif afin de nous rejoindre.Ambiance assurée !

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:00

Réservez votre billet ici

CASINO BARRIERE LILLE 777. Pont de Flandres 59777 Lille 59