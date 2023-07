Fête du 14 Juillet et Feux d’Artifice à Sérilhac Sérilhac, 13 juillet 2023, Sérilhac.

Sérilhac,Corrèze

Organisé par le foyer culturel de Sérilhac, repas à 20h, suivi du feu d’artifice à 23h.

2023-07-13 fin : 2023-07-13

Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Sérilhac Cultural Centre, dinner at 8pm, followed by fireworks at 11pm

Organizado por el centro cultural de Sérilhac, comida a las 20:00 h, seguida de fuegos artificiales a las 23:00 h

Organisiert vom Kulturheim Sérilhac, Essen um 20 Uhr, gefolgt vom Feuerwerk um 23 Uhr

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme