Sérilhac

1er salon du livre, 23 avril 2023, Sérilhac. Auteurs présents

Alain Agard – Alain Broussolle – Arlette Vergne-Roubertou

Catherine Mons- Christine De Plas – Edgar Aube – Edith Perrier

Etienne Roussie – Guy Jalon- Guy Raymondpierre – Hélène Jullien

J.C Bachelerie – Jean-Marie Lacaux – Jean-Pierre Poisot – Jocelyne Szymanek – Mehdi Belhaj Kacem – Monique Naves – Nadine Coeffe

Nicolas Bouvier – Olivier Geneste – Philippe Aumettre – Régine Laprade – Salah Bouderballah – Sylvie STtaub – Tim Mannakee Entrée libre Buvette et restauration.

Dimanche 2023-04-23 à 00:00:00 ; fin : 2023-04-23 18:00:00. Sérilhac 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



