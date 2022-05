Sérigraphies voyageuses / Croquer des images et des mots en voyage / Ateliers / Restitution des projets d’Education Artistique et Culturelle Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc, 14 mai 2022 16:00, Saint-Brieuc.

Nuit des musées Sérigraphies voyageuses / Croquer des images et des mots en voyage / Ateliers / Restitution des projets d’Education Artistique et Culturelle Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc Samedi 14 mai, 16h00 Entrée libre – Pas de limite de place.

Restitution des projets d’Éducation Artistique et Culturelle “Sérigraphies voyageuses”, “Croquer des images et des mots en voyage” et “Ateliers”

**Sérigraphies voyageuses / Croquer des images et des mots en voyage / Ateliers / Restitution des projets d’Education Artistique et Culturelle**

Ensemble, célébrons la 18ᵉ édition de la Nuit européenne des musées.

Ce samedi 14 mai 2022, célébrons à nouveau le temps d’une nuit les musées français et européens, invitons les publics à passer leurs portes, à déambuler dans leurs couloirs, à découvrir et redécouvrir leurs oeuvres, sans barrières ni écrans interposés ! Ensemble, faisons de cette 18ᵉ édition de la Nuit européenne des musées l’occasion de renouer avec les lieux incontournables de notre vie culturelle.

Cette année, les enfants ont participé à des projets d’Éducation Artistique et Culturelle avec le musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc et des artistes associé.e.s. Nous vous invitons chaleureusement à venir en découvrir les créations.

**16h** : Projet “Sérigraphies voyageuses” avec l’artiste Anaïck Moriceau et les écoles maternelles Grand Clos et Guy Ropartz, Saint-Brieuc.

**18h** : Projet “Croquer des images et des mots en voyage” avec l’artiste Gwen Guégan et les écoles élémentaires Poutrin et la Vallée, Saint-Brieuc

**20h** : Projet “Ateliers” avec le centre d’art GwinZegal, l’artiste Hubert Crabières et le collège Jean Macé, Saint-Brieuc.

Étudier la diversité et l’évolution des cultures rurales ou urbaines, de nos plus lointains ancêtres à aujourd’hui, questionner les images que l’on crée et que l’on retient : telles sont les missions que le musée revendique.

Le parcours invite ainsi à découvrir le patrimoine costarmoricain : il rend hommage aux communautés maritimes, aux pêches lointaines à travers maquettes pédagogiques, instruments de navigation et créations artistiques. Le musée dévoile aussi le temps du travail agricole, l’espace de la lande, et des ses fêtes, ou encore la transformation du lin en toile grâce à un fonds historique sur le tissage. Concluez votre cheminement par notre galerie d’images ; qu’en est-il des « clichés bretons » ?

http://www.mairie-saint-brieuc.fr https://www.facebook.com/musee.stbrieuc/

Free entrance – No place limit. Saturday 14 May, 16:00

Study diversity and evolution of rural or urban cultures, of our the most distant ancestors in today, question images that they create and that they hold(retain): such are the missions which the museum claims.

The route(course) invites so to discover costarmoricain heritage: he(it) pays tribute to the maritime communities, to the distant peaches across pedagogic models, navigation instruments and artistic creations. The museum also reveals the time(weather) of farm work, space of the moor, and of its parties(holidays), or else the transformation(processing) of the flax in painting(cloth) thanks to a historic fund(collection) on the weaving. Conclude your progression by our gallery of images; what about «Breton pictures(clichés)»? hearing impairment

Serigrafías viajeras/ Croquer imágenes y palabras en viaje/ Talleres/ Restitución de proyectos de Educación Artística y Cultural

Celebremos juntos la 18ª edición de la Noche Europea de los Museos.

Este sábado 14 de mayo de 2022, celebramos de nuevo el tiempo de una noche los museos franceses y europeos, invitamos a los públicos a pasar por sus puertas, a pasear por sus pasillos, a descubrir y redescubrir sus obras, ¡sin barreras ni pantallas interpuestas! Juntos, hagamos de esta 18ᵉ edición de la Noche Europea de los Museos la ocasión de volver a conectar con los lugares imprescindibles de nuestra vida cultural.

Este año, los niños participaron en proyectos de Educación Artística y Cultural con el Museo de Arte e Historia de Saint-Brieuc y artistas asociados. Le invitamos a que venga a descubrir sus creaciones.

16h: Proyecto “Serigrafías viajeras” con el artista Anaïck Moriceau y los jardines de infancia Grand Clos y Guy Ropartz, Saint-Brieuc.

18h: Proyecto “Croquer imágenes y palabras en viaje” con el artista Gwen Guégan y las escuelas elementales Poutrin y el Valle, Saint-Brieuc

20h: Proyecto “Talleres” con el centro de arte GwinZegal, el artista Hubert Crabières y el colegio Jean Macé, Saint-Brieuc.

Entrada libre – No hay límite de espacio. Sábado 14 mayo, 16:00

Cour Francis-Renaud Rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc 22000 Saint-Brieuc Bretagne