Sérigraphie ton mémory ! Atelier libre de sérigraphie animé par le collectif Ecran Total

2022-05-21 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-21 18:00:00 18:00:00

Le collectif tourangeau Ecran Total revient pour un atelier didactique autour de la sérigraphie.

Chère à Andy Warhol, la sérigraphie est une technique d’impression artisanale et manuelle, accessible à tous, qui permet d’imprimer sur presque tout (textile, bois, verre, métal).

Équipés de leur matériel mobile, d’écrans, raclettes et encres multicolores, Marilou Turmeau et Lohengrin Papadato, vous proposent de mettre la main à la pâte et d’imprimer un ensemble de cartes afin de repartir avec votre mémory.

Venez seul(e), à deux ou en famille, dès 10 ans et sans rendez-vous.

+33 2 47 73 32 00

Lohengrin Papadato

