Sérigraphie naturelle avec Ro Studio Bar à Bulles Paris, 28 octobre 2023, Paris.

Le samedi 28 octobre 2023

de 16h30 à 18h00

.Public adultes. payant

Testez la sérigraphie naturelle avec Ro Studio !

La sérigraphie est une technique d’impression qui rencontre une seconde jeunesse aujourd’hui dans les mains des DIYeur.euses et des Indies Brands. Accessible et économique, elle est la solution idéale pour encrer nos valeurs dans nos créations aussi diverses que variées, du textile à la papeterie en passant par l’alimentaire et la cosmétique.

Son atout principal ? La couleur ! La sérigraphie est une technique de pochoir qui laisse libre court à l’utilisation d’encre originale et faite-maison, comme celle qui est au cœur de cet évènement, fabriquée à partir de jus de citron frais. Inspirée des encres sympathiques du Moyen-Âge, cette création originale se décline aussi bien sur papier que sur tissu, proposant des tons allant du jaune-orangé au brun foncé.

C’est avec cette solution naturelle et ludique que Romain vous propose de personnaliser un t-shirt du motif de votre choix, lors d’un atelier unique au Bar à bulles.

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris

RO STUDIO