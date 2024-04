Sérigraphie Art Déco Presbytère Lille, mercredi 15 mai 2024.

Sérigraphie Art Déco Atelier sérigraphie mené par le Studio Naïf Mercredi 15 mai, 14h30 Presbytère Gratuit, sur réservation

À partir de motifs Art déco, vous découvrirez les techniques et les différentes étapes de création de la sérigraphie et fabriquerez votre objet personnalisé.

Studio Naïf utilise la sérigraphie, pratique ancienne et artisanale d’impression, pour la création de motifs et de compositions illustrées sur vêtements et tissus. Pour rendre cette technique moins énergivore, l’insolation est très rarement utilisée au profit de solutions alternatives et plus instinctives comme le pochoir

Pour tous, à partir de 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).

Presbytère 23 rue du Pont Neuf Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

© Studio Naïf