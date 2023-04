MOMENT MUSICAL « PROGRAMME MULTI-INSTRUMENTS » Rue de Fontenay, 19 mai 2023, Sérigné.

Venez encourager les élèves de l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse !.

2023-05-19

Rue de Fontenay Salle Polyvalente

Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire



Come and encourage the students of the Intercommunity School of Music and Dance!

¡Ven a apoyar a los alumnos de la Escuela Intercomunal de Música y Danza!

Kommen Sie und feuern Sie die Schüler der Ecole Intercommunale de Musique et de Danse an!

